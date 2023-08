Prodigy no CA Vilar de Mouros: nada se perde, tudo se transforma. “Foi espetacular!”

É sempre ingrato quando uma banda sobe ao palco com o público ainda a ressacar da catarse da noite anterior e a poupar baterias para o grande nome que se segue. Foi um pouco isso que aconteceu com Nowhere To Be Found – que atuaram às 19h30 num recinto ainda bastante despido – e do mesmo mal quase sofreram também os Millencolin, grupo sueco de punk-rock que, a espaços e com muita entrega, lá foi conseguindo conectar-se com a plateia.