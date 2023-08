Carlos Santana critica pessoas trans durante concerto: “Uma mulher é uma mulher e um homem é um homem”

Carlos Santana criticou abertamente as pessoas transgénero durante um concerto em Atlanta (EUA), esta semana. Sem que ninguém o tivesse questionado sobre o assunto, o guitarrista parou o espetáculo para se lançar num discurso anti-trans. “Quando Deus nos faz, antes de sairmos do útero, já sabemos quem e o que somos”, começou por dizer.

“Mais tarde, começas a deparar-te com certas coisas e a acreditar que podes ser algo que soa bem, mas que sabes que é errado. Uma mulher é uma mulher e um homem é um homem. O que quiserem fazer no armário é da vossa conta”.

Santana deixou, ainda, elogios ao comediante Dave Chappelle, também conhecido pelas suas posições anti-trans. Em declarações ao “Consequence of Sound”, um fã afirmou que as declarações do músico “foram muito perturbadoras e surgiram do nada”.

À “Billboard”, Santana disse, mais tarde, “respeitar” as crenças de todos. “Quero honrar e respeitar os ideais e as crenças de toda a gente, quer sejam LGBTQ ou não. Este é o mundo do livre arbítrio e deram-nos esse dom”.

Veja o vídeo do discurso de Santana: