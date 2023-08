Billie Eilish viaja em classe económica e os fãs elogiam a “humildade”

Billie Eilish foi “apanhada” por um fã a viajar de avião em classe económica.

A norte-americana foi filmada num voo da Brussels Airlines, a usar o mesmo chapéu com estrelas azuis com que se fotografou para uma story no Instagram.

O vídeo tornou-se rapidamente viral, com vários fãs chocados por Eilish não viajar de jato privado. Muitos outros, porém, elogiaram a artista pela "humildade" e por “proteger o meio ambiente”.

Veja o vídeo: