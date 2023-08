Todos os concertos marcados para 2023 em Portugal

FESTIVAL DO CRATO

De 22 a 26 de agosto

24 de agosto: Os Raiz, Os Quatro e Meia com convidados especiais Bandidos do Cante, Goran Bregovic

25 de agosto: Hybrid Theory, Linda Martini, Two Door Cinema Club e Kura (DJ)

26 de agosto: Pedro Mafama, Ana Moura (com convidado especial, Paulo Flores), Editors



FESTIVAL ENTREMURALHAS

Leiria, de 24 a 26 de agosto

24 de agosto: The Young Gods

25 de agosto: Clock DVA e Esplendor Geométrico



VILAR DE MOUROS

Vilar de Mouros, Caminha, de 23 a 26 de agosto

24 de agosto

The Prodigy

Millencolin

The Bloody Beetroots (DJ Set)

Nowhere to Be Found

25 de agosto

Pendulum

Within Temptation

Apocalyptica

Bizarra Locomotiva

26 de agosto

James

Ornatos Violeta

Guano Apes

Peaches



ATÉ HÁ VISTA

Terraço do Lux-Frágil, Lisboa

31 de agosto

Dj Danifox

Afrokillerz (live)

King Kami



MEO KALORAMA

Parque da Bela Vista, Lisboa, 31 de agosto, 1 e 2 de setembro



QUINTA-FEIRA, 31 AGOSTO

Blur

The Prodigy

Yeah Yeah Yeahs

The Blaze

M83

Metronomy

Amyl & The Sniffers

BK’

Joesef

José González performing Veneer

Shame

Pongo

Rita Vian

Scúru Fitchádu

Tulipa Ruiz

Rato-Chinês

Silk Nobre

Panorama: Ben UFO, Call Super b2b ANZ, Chima Isaaro, Gazzi, Peach

SEXTA-FEIRA, 1 SETEMBRO

Florence + The Machine

Aphex Twin

Arca

Belle & Sebastian

FKJ

Baxter Dury

Capitão Fausto

Ethel Cain

Shygirl

Tamino

Eu.clides

James Holden live

Holy Nothing

Gui Aly

Necxo

Panorama: John Talabot, Moxie, Nicolas Lutz, Phoebe, Violet

SÁBADO, 2 SETEMBRO

Arcade Fire

Foals

The Hives

Siouxsie

Pabllo Vittar

Dino D’Santiago

Sen Senra

Nu Genea live band

Young Fathers

Charlie Cunningham

CMAT

Junio Boys

Selma Uamusse

Hause Plants

Snake GR

Panorama: Budino, Dinamarca, Saint Caboclo, Tiga, Tijuana T, Lil Silva



BJÖRK

Altice Arena, Lisboa, 1 de setembro



BIA FERREIRA

Teatro Municipal de Matosinhos, 2 de setembro



DAVID BRUNO

Coliseu do Porto, 7 de setembro



FESTIVAL F

Centro Histórico de Faro, de 7 a 9 de setembro



7 de setembro

D.A.M.A.

Calema

Slow J

MARO

Mimicat

Supa Squad

Buruntuma

Mizzy Miles

Eu.clides

S. Pedro

Iolanda

Picas

Club Makumba

Criatura

Pimenta Caseira

Beatriz Caixinha

Terrasul

Perigo Público x Sickonce

Quarteto de Jazz Arom feat Ana Cherry

The Elephant Woman



8 de setembro

Mariza

Bispo

Hybrid Theory

Jafumega

Bezegol

Pete Tha Zouk

Da Chick

David Bruno

Sippinpurp

Bianca Barros

Tó Trips

You Can't Win, Charlie Brown

Xtinto

Valter Lobo

Diana Castro

Nannook o Vagabundo

Pedro do Vale

Nebuchadnezzar

Celeste Mariposa

Zé Manuel Martins & Tunko Goulart



9 de setembro

Pedro Abrunhosa

Bárbara Tinoco

Plutónio

Ricardo Ribeiro

Danni Gato

Quinta do Bill

Noiserv

Kappa Jota

Fogo Fogo

Gama

Silk Nobre

Ganso

José Pinhal P.M.E.

Soraia Tavares

Rita Dias

Marc Noah

Plasticine

Leon Baldesberger 's Meersalz

Marta Lima

Pull the Trigger

JAZZ EM MONSERRATE

Monserrate, Sintra

8 de setembro: Zé Eduardo Unit

9 de setembro: Filipe Melo e João Pereira com Beatriz Batarda, Sexteto Hot Clube Portugal, Nomad Nenufar

10 de setembro: Nuno Costa e Óscar Graça, Guarda-Rios, Nuno Cintrão

15 de setembro: Filipe Raposo e Rita Maria

16 de setembro: Maria João e Carlos Bica Quarteto, Pedro Freitas

17 de setembro: Bernardo Moreira Sexteto e Cristina Branco, Adolfo Luxúria Canibal e Carlos Barretto, o Jazz é Fixe



FESTIVAL MANTA

Jardins do Centro Cultural Vila Flor, Guimarães

8 de setembro: Tristany e Lura

9 de setembro: Aline Frazão e Nancy Vieira

CAETANO VELOSO

Coliseu de Lisboa, 9, 10 e 12 de setembro

Coliseu do Porto, 14 e 15 de setembro

DOURO & PORTO WINE FESTIVAL

Porto Comercial de Cambres, Lamego, 15 e 16 de setembro

15 de setembro: UB40 feat. Ali Campbell, Mariza, Delfins, Paulo Gonzo

16 de setembro: Michael Bolton, Nik Kershaw, José Cid, Matias Damásio



WOODY ALLEN

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 13 de setembro

Campo Pequeno, Lisboa, 14 de setembro



THOMAS ANDERS (MODERN TALKING) E SANDRA

Campo Pequeno, Lisboa, 16 de setembro

FEIST

Coliseu de Lisboa, 21 de setembro



BENJAMIN CLEMENTINE

Campo Pequeno, Lisboa, 22 de setembro

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 23 de setembro



ANTÓNIO ZAMBUJO E MIGUEL ARAÚJO

Coliseu Micaelense, Ponta Delgada, Açores, 22 e 23 de setembro

Altice Arena, Lisboa, 6 e 7 de outubro

Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena, Porto, 25, 26, 27 e 28 de outubro



5 SECONDS OF SUMMER

Campo Pequeno, Lisboa, 23 de setembro



AMPLIFEST

Hard Club, Porto, 23 e 24 de setembro

Confirmados: Sunn O)))



ECHO & THE BUNNYMEN

Aula Magna, Lisboa, 27 de setembro

SANTA CASA ALFAMA

Vários locais, Alfama, Lisboa, 29 e 30 de setembro

29 de setembro

Palco Santa Casa (Terminal de Cruzeiros de Lisboa)

Camané

Homenagem a Hermínia Silva por Anabela, FF, Filipa Cardoso e Lenita Gentil

Beatriz Felício & Geadas

Palco Caixa (Centro Cultural Dr. Magalhães de Lima)

Lenita Gentil

Teresinha Landeiro

Palco Ermelinda Freitas (Rooftop Terminal de Cruzeiros de Lisboa)

"Casa de Fado" – "Mesa dos Frades"

Pedro Castro convida:

Tânia Oleiro

Rodrigo Rebelo de Andrade

Ana Sofia Varela



Palco Amália (Auditório Abreu Advogados)

Mário Lundum

Soraia Cardoso

Palco Museu do Fado – Esplanada

Francisco Salvação Barreto

Cristina Clara

Palco Santa Maria Maior (Largo Chafariz de Dentro)

Ricardo Mesquita e Ana Marta

Sónia Santos e Jaime Dias

Palco Bogani (Grupo Sportivo Adicense)

José Leal

Mel

Fado à Janela

Jorge Silva

Miguel Monteiro

José Manuel Rodrigues

Igreja de São Miguel

Peu Madureira

Júlio Resende

Igreja de Santo Estevão

Pedro Galveias

Maria Amélia Proença

Palco Santa Casa Futuro (Sociedade Boa União)

Escola de Fado de Alverca

Palco Memmo Hotel Alfama

José da Câmara

Gustavo Pinto Basto

30 de setembro

Palco Santa Casa (Terminal de Cruzeiros de Lisboa)

Sara Correia

Teresa Salgueiro

Miguel Moura

Palco Caixa (Centro Cultural Dr. Magalhães de Lima)

Edu Miranda “Fado no Chorinho”

Pedro Moutinho

Palco Ermelinda Freitas (Rooftop Terminal de Cruzeiros de Lisboa)

“Em Casa d`Amália” ao Vivo

Por José Gonçalez com:

Raquel Tavares

Ângelo Freire

Flávio Jr.

Jorge Fernando

Vânia Duarte

Palco Amália (Auditório Abreu Advogados)

Francisco Moreira

Carmo Moniz Pereira

Palco Museu do Fado – Esplanada

Matilde Cid

Ricardo Luiz

Palco Santa Maria Maior (Largo Chafariz de Dentro)

Beatriz Felizardo e Vítor Miranda

Inês Pereira e Luís Capão

Palco Bogani (Grupo Sportivo Adicense)

João Caldeira

Sandra Correia

Fado à Janela

Jorge Silva

Miguel Monteiro

José Manuel Rodrigues

Igreja de São Miguel

Luís Caeiro

Artur Batalha

Igreja de Santo Estevão

Fadistas do Porto cantam Hermínia Silva

Palco Santa Casa Futuro (Sociedade Boa União)

Associação Fado Cale Coimbra

Flávia Pereira

Lara Rodrigues

Leonel Barata



Palco Memmo Hotel Alfama

Teresa Brum

Gustavo Pinto Basto



JORGE PALMA

Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, 30 de setembro

Casa da Música, Porto, 11 de outubro

Teatro Tivoli BBVA, Lisboa, 19 e 20 de outubro

Casa da Música Francisco Alves Gato, Mafra, 8 de novembro

Fórum Cultural de Ermesinde, 18 de novembro



MÁRCIA

Casa da Música, Porto, 1 de outubro



BLINK-182

Altice Arena, Lisboa, 2 de outubro



LOUIS TOMLINSON

Altice Arena, Lisboa, 3 de outubro



THE NATIONAL

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 5 de outubro

Campo Pequeno, Lisboa, 6 e 7 de outubro

BRUTUS

Hard Club, Porto, 9 de outubro

Lisboa Ao Vivo, Lisboa, 10 de outubro



FERNANDO DANIEL

Altice Arena, Lisboa, 14 de outubro

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 11 de novembro

JORGE PALMA

Casa da Música, Porto, 11 de outubro

Teatro Tivoli BBVA, Lisboa, 19 e 20 de outubro



CALEXICO

Casa da Música, Porto, 12 de outubro



MAYRA ANDRADE

Coliseu do Porto, 14 de outubro

Coliseu de Lisboa, 19 de outubro

ROCK À MODA DO PORTO

Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, Porto

20 de outubro: Pedro Abrunhosa, Jafumega, Trabalhadores do Comércio

21 de outubro: Mão Morta, Clã, Taxi



DEXYS MIDNIGHT RUNNERS

Casino Estoril, Salão Preto e Prata, 20 de outubro



RUI VELOSO

Multiusos de Guimarães, 21 de outubro

Coliseu de Lisboa, 27 de outubro



PiL (Public Image Ltd)

Hard Club, Porto, 24 de outubro

LAV, Lisboa, 25 de outubro



THE SISTERS OF MERCY

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 26 de outubro

Hard Club, Porto, 27 de outubro



SALVADOR SOBRAL

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 27 de outubro

Casa da Música, Porto, 15 de novembro



WEYES BLOOD

Lisboa ao Vivo, 28 de outubro

Hard Club, Porto, 29 de outubro



THE CINEMATIC ORCHESTRA

Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, 28 de outubro

Casa da Música, Porto, 29 de outubro

Aula Magna, Lisboa, 30 de outubro



BÁRBARA BANDEIRA

Campo Pequeno, Lisboa, 28 de ouubro



JUNGLE

Campo Pequeno, Lisboa, 29 de outubro



GILBERTO GIL

Coliseu de Lisboa, 30 de outubro

Coliseu do Porto, 2 de novembro





TITÃS

Altice Arena, Lisboa, 3 de novembro

CARMINHO

Coliseu de Lisboa, 3 de novembro

Coliseu do Porto, 10 de novembro



SILVA

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 3 de novembro

Campo Pequeno, Lisboa, 4 de novembro



OS QUATRO E MEIA

Altice Arena, Lisboa, 4 de novembro

CAE de Portalegre, 11 de novembro



MADONNA

Altice Arena, Lisboa, 6 e 7 de novembro

DEVENDRA BANHART

Coliseu dos Recreios, Lisboa, 7 de novembro

Theatro Circo, Braga, 8 de novembro

TITO PARIS

Coliseu dos Recreios, Lisboa, 10 de novembro

Coliseu, Porto, 17 de novembro



LUÍS SEVERO

Gnration, Braga, 10 de novembro

Culturgest, Lisboa, 14 de dezembro



FEAR FACTORY

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 12 de novembro

RODRIGO Y GABRIELA

Capitólio, Lisboa, 13 de novembro

Casa da Música, Porto, 14 de novembro



MISTY FEST

Wim Mertens, Casa da Música, Porto, 13 de novembro, Casino Estoril, 16 de novembro

Haushhka, Museu do Oriente, Lisboa, 17 de novembro, Auditório de Espinho, 18 de novembro

Makaya McCraven e Matthew Halsall, Centro Cultural de Belém, Lisboa, 20 de novembro

Matthew Halsall na Casa da Música, Porto, 21 de novembro

John Grant na Casa da Música, Porto, 22 de novembro; Centro Cultural de Belém, Lisboa, 23 de novembro



THE GIFT

Coliseu de Lisboa, 18 de novembro

Coliseu do Porto, 23 de novembro



ALAN SPARHAWK

Casa da Música, Porto, 21 de novembro

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 22 de novembro



MARISA MONTE

Altice Arena, Lisboa, 22 de novembro

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 24 de novembro



WILL BUTLER

Hard Club, Porto, 23 de novembro



FESTIVAL PARA GENTE SENTADA

Theatro Circo, Braga



24 de novembro

Nihls Frahm

Mutu



25 de novembro

Gilsons

Josh Rouse



SUPER BOCK EM STOCK

Avenida da Liberdade, Lisboa, 24 e 25 de novembro



24 de novembro

Will Butler

Gilsons

João Só convida Capitão Fausto

Filipe Karlsson

Ela Li



CHICO DA TINA

Centro Cultural de Viana do Castelo, 25 de novembro



ALICE PHOEBE LOU

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 30 de novembro



CAROLINA DESLANDES

Altice Arena, Lisboa, 30 de novembro

Pavilhão Rosa Mota, 7 de dezembro

A GAROTA NÃO

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 2 de dezembro

Casa da Música, Porto, 9 de dezembro



GRETA VAN FLEET

Campo Pequeno, Lisboa, 6 de dezembro

JAZZANOVA

Lisboa Ao Vivo, Lisboa, 15 de dezembro

Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, 16 de dezembro

Casa da Música, Porto, 17 de dezembro



PARADISE LOST

Sala Tejo da Altice Arena, Lisboa, 16 de dezembro