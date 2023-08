Janet Jackson passa férias no Alentejo

A cantora norte-americana Janet Jackson estará a passar férias no Alentejo, mais precisamente na zona de Melides, que tem sido procurada por numerosas celebridades internacionais.

Esta quarta-feira, a irmã mais nova de Michael Jackson partilhou nas redes sociais várias fotos nas quais surge no Hotel Vermelho, do designer francês Christian Louboutin, escrevendo na legenda das mesmas: “Frente a um painel de azulejos pintados à mão, do século XIX, no hotel do meu amigo Christian Louboutin”. Neste hotel, a tarifa diária para uma suite com vista de jardim é, por estes dias, de 1500 euros, com os preços a começarem em redor dos 600 euros para outras tipologias.