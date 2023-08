Will Butler, ex-Arcade Fire, também no Porto

O ex-Arcade Fire Will Butler irá atuar no Hard Club, no Porto, antes de marcar presença na edição deste ano do Super Bock em Stock, em Lisboa.

O músico norte-americano terá encontro marcado com os fãs da Invicta a 23 de novembro, com os bilhetes já à venda pelo preço único de 25 euros.

Will Butler, que saiu dos Arcade Fire em 2022, virá apresentar as canções que compôs em conjunto com os Sister Squares, banda formada por Miles Francis, Julie Shore, Jenny Shore e Sara Dobbs. O álbum de estreia do projeto será lançado a 22 de setembro.