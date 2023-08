Björn Ulvaeus, dos ABBA, vai trabalhar com o YouTube num projeto de inteligência artificial: e sabe que é uma decisão controversa

Björn Ulvaeus, membro dos ABBA, vai trabalhar com Rosanne Cash, filha de Johnny Cash, com o YouTube e com a editora Universal, num novo projeto ligado à inteligência artificial.

Em comunicado, o músico admitiu que a sua decisão de trabalhar num projeto semelhante possa “soar controversa”, mas diz ter-se juntado “de mente aberta, e curioso sobre a forma como um modelo de inteligência artificial trabalha, e do que é que poderá ser capaz num processo criativo”.

“Creio que, quanto melhor a compreender, mais apto estarei para lutar pelos e proteger os direitos dos meus colegas criadores”, acrescentou.

Para além de Ulvaeus, também Ryan Tedder (dos One Republic), Max Richter, Anitta e Don Was estão envolvidos no projeto, bem como os herdeiros de Frank Sinatra.

Neal Mohan, diretor executivo do YouTube, afirmou no seu blogue que a inteligência artificial enaltece “a expressão criativa única da música, ao mesmo tempo que protege os artistas e a integridade do seu trabalho”.

Segundo dados da plataforma, vídeos realizados com a ajuda da inteligência artificial obtiveram mais de 1,7 mil milhões de visualizações só em 2023.