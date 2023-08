Morreu Toto Cutugno, a voz de ‘L’Italiano’ e vencedor do festival da Eurovisão em 1990

Morreu aos 80 anos o cantor e compositor italiano Toto Cutugno. O músico estava hospitalizado em Milão. A sua morte foi confirmada à agência ANSA pelo manager do artista, Danilo Mancuso.

Salvatore Cutugno, de seu verdadeiro nome, faleceu no hospital San Raffaele “após doença prolongada, que se tornou mais grave nos últimos meses”. Nascido na Toscânia a 7 de julho de 1943, o artista iniciou carreira em 1966, tendo começado o percurso musical como baterista. Em 1974, integrou o grupo Albatros, com Lino Losito e Mario Limongelli, grupo de ‘italo-disco’ que durou até 78, tendo também encetado carreira como compositor: no sucesso de 1975, 'Et si tu n'existais pas', de Joe Dassin, é um dos autores da música, funções que desempenhou noutro êxito de Dassin, ‘L’Été Indien’, do mesmo ano.

Em 1976, ainda com os Albatros, participaria no festival de Sanremo, tendo ficado na 3ª posição. Num dos seus últimos registos, o trio chega às tabelas de vendas com uma canção intitulada ‘Santamaria de Portugal’.