Depois da estreia desastrosa há seis anos, a segunda edição do Fyre Festival já tem bilhetes à venda

Billy McFarland, produtor do desastroso Fyre Festival e homem condenado a seis anos de prisão por fraude fiscal, anunciou a venda de bilhetes para aquela que, a acontecer, será a segunda edição do evento.

No TikTok, McFarland partilhou um vídeo onde, de robe, anuncia “um grande dia: os bilhetes para o Fyre Festival 2 estão oficialmente à venda”.

Ainda não existem data, local ou alinhamento definidos, mas McFarland garante que o Fyre Festival “regressará às Caraíbas”. A primeira edição deveria ter-se realizado nas Bahamas.

Os primeiros 100 bilhetes para o novo Fyre Festival podem ser adquiridos pelo preço de 499 dólares, e aumentarão posterior e progressivamente para valores próximos dos 7999 dólares.

No início deste mês, deveria ter-se realizado nas Hamptons, em Nova Iorque, uma versão redux do Fyre Festival, que acabou por ser cancelada. McFarland justificou-o com o facto de a sua “visão” para a marca Fyre Festival “ser maior que 200 pessoas”.