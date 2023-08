Nick Cave instado a pronunciar-se sobre os fãs transgénero: “Amo todos os meus fãs. Espero que tenham vidas livres”

Nick Cave voltou a responder às perguntas dos fãs, através do seu website, “Red Hand Files”.

O músico foi questionado por uma fã transgénero sobre a sua posição em relação a pessoas transgénero, que afirmou ter já tido “experiências de género positivas e negativas com outros fãs” de Cave.

“Trato toda a gente com amor e respeito”, escreveu. “Independentemente da raça, do género, da orientação sexual, da religião, do que seja. Encaro o mundo como uma coleção de indivíduos, cada qual único na sua debilidade, que têm como núcleo uma similaridade comum e irrevogável de espírito”.

“Não sei onde é que é suposto posicionar-me acerca de tais questões, ou por que é que é suposto posicionar-me, mas digo-te isto: amo os meus fãs transgénero e desejo-lhes o melhor, assim como amo todos os meus fãs e lhes desejo o melhor”.

“Espero que tenham todos os direitos que lhes são inerentes, que tenham vidas dignas e livres, sem violência ou discriminação. Desejo-lhes o mesmo que desejo a toda a gente”.

Recorde-se que Nick Cave está, de momento, em estúdio com os Bad Seeds, a trabalhar no sucessor de “Ghosteen” (2019).