Com a humildade de uma primeira vez, os Wilco fizeram uma viagem costa a costa no Vodafone Paredes de Coura

Banda com um longo e importante papel na história da música americana (formaram-se em Chicago, um ano depois de Paredes de Coura acolher a primeira edição deste festival), os Wilco não são grupo que venha a Portugal com frequência. Em 2009, deram os seus únicos concertos de sala no nosso país (no Theatro Circo, em Braga, e no Coliseu de Lisboa), voltando três anos mais tarde para atuarem no Primavera Sound. Talvez a forte componente yankee da sua música seja, precisamente, o que afasta os portugueses de um maior apreço por uma obra na qual são percorridas as estradas da country e outras ‘invenções’ da terra do Tio Sam. O concerto deste sábado, no Vodafone Paredes de Coura, acabou por ser, assim, apenas a quarta visita de Jeff Tweedy e companhia a Portugal. E, apesar da veterania, o sexteto mostrou grande humildade na forma como se apresentou no anfiteatro natural do Taboão, quase como se fosse uma banda novata, a querer mostrar o que vale.