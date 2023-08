A canção que os Slipknot só tocam “para deixar os fãs felizes”, mas “é uma seca”

Para Corey Taylor, ‘Wait And Bleed’, um dos maiores sucessos dos Slipknot, é uma canção “sobrevalorizada”.

Em entrevista à “Revolver”, o vocalista dos Slipknot descreveu ‘Wait And Bleed’ como “uma seca”, mas ressalvou que os Slipknot continuam a tocá-la “para deixar os fãs felizes”.

“Ando a tocá-la há 26 anos e não se tornou mais fácil fazê-lo”, brincou, “mas ainda a canto com os Slipknot e no meu projeto a solo, para verem como sou psicopata”.

“Sei que as pessoas adoram essa canção, por isso temos de a tocar. Mas é um bom problema para se ter”.

Corey elencou, ainda, ‘Danger - Keep Away’, de “Vol. 3” (2004), como a canção mais subvalorizada dos Slipknot. “Gosto de ambas as versões, da que está no álbum e da que foi depois lançada sem cortes. Há partes muito bonitas nessa canção”, afirmou.