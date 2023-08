The Damned cancelam concerto no festival Luna Fest, em Coimbra

A banda britânica de rock, formada em 1976, já tinha cancelado no início do mês de agosto concertos em Birmingham e Blackpool, no Reino Unido, pelo mesmo problema.

“Com o David [vocalista] ainda fora de ação com as costas e com muitas dores, tomámos a decisão de cancelar a atuação dos The Damned no Festival Luna em Portugal”, lê-se na publicação de quarta-feira.

Os The Damned cancelaram a sua atuação, prevista para esta sexta-feira, no festival Luna Fest, em Coimbra, por motivos de saúde do vocalista. O anúncio foi feito num comunicado publicado na rede social Facebook.

O festival Luna Fest, em Coimbra, vê desta forma mais um concerto cancelado, já que a banda americana Devo também não vai atuar. A primeira edição do festival dedicado ao rock and roll arrancou na quarta-feira na margem esquerda do rio Mondego, com The DSM IV, Robert Gorl & Daf, The Undertones, The Speedways e John Cale & Band. No cartaz de quinta-feira constavam Buzzcocks e Black Lips, entre outros. Questionado pela agência Lusa acerca da afluência de visitantes, na quarta-feira, um dos organizadores do festival, Victor Torpedo (das bandas Tédio Boys e Parkinsons) referiu que já tinham sido vendidos três mil bilhetes gerais. A expectativa da organização rondava as “2.000/3.000 pessoas” para o dia de abertura.