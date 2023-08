Morreu Gary Young, primeiro baterista dos Pavement. Tinha 70 anos.

As causas da sua morte não foram para já reveladas, com a notícia a ser divulgada por Stephen Malkmus, vocalista e guitarrista do grupo. "A bateria dele era um ‘take’ e gravar. Ele acertava sempre", escreveu, nas redes sociais.

Mais velho do que os demais elementos do grupo, Young começou a sua carreira na indústria musical nos anos 80, levando até Stockton, na Califórnia, onde residia, bandas como os Dead Kennedys ou os Black Flag. Juntou-se aos Pavement em 1989, tocando bateria nos primeiros três EPs do grupo e no seminal “Slanted and Enchanted”, de 1992.

O músico acabaria por ser despedido dos Pavement em 1993, após entrar em rota de colisão - exacerbada pelo seu problema com o alcoolismo - com os restantes colegas de banda. Entre 1994 e 2004, manteve o projeto Gary Young's Hospital, e lançou um disco a solo em 2016.