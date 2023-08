Madonna: “É tão bom estar viva. Obrigado, Lisboa, por teres tornado tudo isto possível”

Madonna partilhou esta sexta-feira um vídeo que resume as celebrações do seu 65º aniversário, passado em Lisboa, onde esteve toda a semana com as pessoas que lhe são mais próximas, nomeadamente todos os filhos.

Os jantares, passeios de barco no Tejo e, a cavalo, na Comporta, e a grande festa no Palácio do Grilo, para mais de uma centena de convidados, fazem parte deste ‘apanhado’ da semana de Madonna, que viveu entre 2017 e 2020 na capital portuguesa. A indispensável passagem pelo Tejo Bar, em Alfama, também é retratada.

“É tão bom estar viva”, escreveu a artista, referindo-se ao problema de saúde pelo qual passou recentemente e que a levou a adiar uma digressão comemorativa do 40º aniversário de carreira. “É fantástico ser capaz de pôr os meus sapatos de dança para celebrar o meu aniversário. Estou tão agradecida. Obrigado, Lisboa, e a todos os que o tornaram possível”.