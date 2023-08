Aqui está a nova canção dos Guns N’ Roses, ‘Perhaps’

Os Guns N' Roses editaram um novo single, intitulado ‘Perhaps’. A canção, divulgada acidentalmente na semana passada, já pode ser ouvida nas principais plataformas de streaming.

De acordo com um comunicado à imprensa, ‘Perhaps’ foi escrita e gravada este ano por Axl Rose, Slash e Duff McKagan. “É a sua primeira canção juntos desde ‘The Spaghetti Incident?’, de 1993”, pode ler-se.

‘Perhaps’ não é, no entanto, inteiramente nova: a canção já circula há alguns anos, tendo nascido nas sessões do álbum “Chinese Democracy”. Os fãs, aliás, têm debatido se Robin Finck ou Brian May, dos Queen, não terão tocado guitarra na maqueta original.

Este é o terceiro single a ser lançado pelos Guns N' Roses desde a reunião de Axl Rose com Slash e Duff McKagan, depois de ‘Hard Skool’ e ‘Absurd’, ambos em 2021. Ouça aqui ‘Perhaps’: