Serj Tankian, dos System of a Down, pede aos Imagine Dragons que cancelem um concerto no Azerbaijão

Serj Tankian pediu publicamente aos Imagine Dragons que cancelem o concerto que têm marcado em Baku, no Azerbaijão, a 2 de setembro.

Nas redes sociais, o vocalista dos System of a Down posicionou-se ao lado da população da região de Nagorno-Karabakh, que diz estar a passar fome por causa “do regime petro-oligárquico” do Azerbaijão.

“Enviei-lhes uma carta para que reconsiderassem e evitassem lavar a imagem desse regime ditatorial. Enviei-lhes vários artigos, incluindo um da Amnistia Internacional, com quem trabalharam no passado, segundo consta. Não obtive resposta”, lamentou o músico.

“Talvez eles tenham a obrigação legal de dar o concerto, talvez não se ralem", acrescentou Tankian, "durante toda a minha vida lutei pelo reconhecimento do genocídio [arménio] e disse sempre que os regimes genocidas e os negacionistas do genocídio terão que pagar".

“Há um outro genocídio à espreita, perpetrado pelo Azerbaijão, e enquanto isto decorre eles podem desfrutar de uma banda americana. Isso não é correto”, atirou ainda.

Tankian juntou à publicação nas redes sociais um link para uma petição online, que visa pedir aos Imagine Dragons que cancelem o seu concerto. Leia-a aqui, na íntegra: