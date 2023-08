Vodafone Paredes de Coura: Samuel Úria deu concerto-surpresa à janela na Casa Grande de Romarigães

O Vodafone Paredes de Coura teve início oficial esta quinta-feira, às 17h, altura em que as portas do recinto localizado na Praia Fluvial do Taboão se abriram. Contudo, a 30ª edição do festival já começou mais informalmente há alguns dias, primeiro no centro de Paredes de Coura, onde os concertos da iniciativa Sobe à Vila se perfilaram desde sábado. E esta quarta, algumas horas antes de os festivaleiros pisarem o anfiteatro natural, Samuel Úria protagonizou a primeira “sessão secreta” do festival.