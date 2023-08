Cientistas recriam canção dos Pink Floyd com base em ondas cerebrais de pacientes

O clássico ‘Another Brick in the Wall’, dos Pink Floyd, foi recriado por cientistas da Universidade de Berkeley, na Califórnia com base na escuta de ondas cerebrais de pacientes. O avanço científico – pela primeira vez uma canção foi descodificada a partir de gravações de atividade elétrica do cérebro – poderá ajudar a restaurar a musicalidade natural do discurso de pessoas que sofram de doenças neurológicas, como a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

A equipa de cientistas analisou gravações de ondas cerebrais de 29 pacientes que se submeteram a intervenções cirúrgicas para a epilepsia, durante as quais escutaram um segmento de três minutos da canção incluída no álbum “The Wall”, editado pelos Pink Floyd em 1979. As gravações foram posteriormente descodificadas com recurso à inteligência artificial e o resultado, apesar de “abafado”, permite o reconhecimento da melodia e ritmo da canção.