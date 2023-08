BLITZ no festival Sziget, em Budapeste: e no fim ganha Billie Eilish. Isto é música pop, mas também é a vida dela

De bandeiras multicoloridas nas mãos, com brilhantes nas faces, sorrisos – muitos sorrisos – e infinita energia, as cerca de 80 mil pessoas presentes no Main Stage no derradeiro dia do festival Sziget, em Budapeste, na Hungria, saudaram Billie Eilish com o coração nas mãos. E a cantora americana, bem rodada nesta Happier Than Ever World Tour que começou há mais de um ano e já soma quase uma centena de apresentações, incluindo uma triunfal passagem há um par de semanas pelo Lollapalooza em Chicago, portou-se à altura do seu estatuto de realeza pop.

Durante uma hora e meia de concerto, Billie desfilou um alinhamento que oscilou entre o reportório mais abrasivo e agitado e os temas mais intimistas. Deixou uma mensagem de alerta para a emergência climática que atravessamos, apelou a que ajudemos todos a salvar o planeta e expressou alguma esperança: “espero que todos se sintam seguros, aqui”. O mar de gente à sua frente sabia de cor cada palavra e cada inflexão da voz, assumindo-se como afinado coro da super-estrela. Laura, uma adolescente britânica com t-shirt de Tupac, mas com ar de fã arrebatada de Billie, confessava-nos a sua paixão pela estrela americana: “O que penso da Billie? Bem, se não fossem as suas canções não sei se hoje estaria aqui. Ela parece segredar-me aos ouvidos todos os dias...”