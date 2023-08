Morreu aos 50 anos Magoo, colaborador de Timbaland

Morreu o rapper Magoo, metade da dupla Timbaland & Magoo. Tinha 50 anos.

Não foram reveladas as causas da sua morte, ocorrida esta segunda-feira.

Timbaland e Magoo conheceram-se ainda na adolescência, iniciando juntos um projeto musical em 1998. A dupla acabaria a lançar três álbuns de estúdio, ao lado de nomes como os Neptunes, Clipse e Missy Elliot.

O maior êxito comercial da dupla, ‘Up Jumps Da Boogie’, com Aaliyah e Missy Elliot, foi lançado em 1997. O tema atingiu o 12º lugar na tabela de vendas da Billboard. No início do milénio, Magoo decidiu abandonar a indústria musical, dizendo que não se imaginava a lançar um disco sem Timbaland.

O produtor já reagiu à morte do amigo, nas redes sociais, dizendo que “esta bateu de forma diferente”.