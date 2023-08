O Vodafone Paredes de Coura começa esta quarta-feira: horários, bilhetes, transportes, campismo e demais informações úteis

Começa esta quarta-feira a 25ª edição do Vodafone Paredes de Coura, festival que levará à vila do Alto Minho concertos dos norte-americanos The Walkmen (regressados aos palcos, depois de uma pausa de dez anos); dos seus compatriotas Wilco, da neozelandesa Lorde ou da rapper britânica Little Simz, entre muitos outros.

16 de agosto

Palco Vodafone

18h45 - Dry Cleaning

20h35 - Yo La Tengo

22h40 - Frank Carter & the Rattlesnakes

00h30 - Jessie Ware

02h10 - Bicep (live)



Palco Yorn

17h10 - Evols

18h00 - Calibro 35

19h45 - Snail Mail

21h55 - Julie

23h50 - Squid

03h05 - Special Interest

04h00 - Nuno Lopes



17 de agosto

Palco Vodafone

18h40 - Tim Bernardes

20h15 - The Brian Jonestown Massacre

22h00 - The Walkmen

00h00 - Loyle Carner

01h40 - Fever Ray



Palco Yorn

18h00 - A Garota Não

19h25 - Avalon Emerson & the Charm

21h25 - Sudan Archives

23h15 - Desire

02h45 - Joe Unknown

04h00 - Sofia Kourtesis DJ set

18 de agosto

Palco Vodafone

18h40 - Kokoroko

20h25 - Domi & JD Beck

22h15 - Yung Lean

00h15 - Black Midi

01h45 - Little Simz



Palco Yorn

18h00 - Chinaskee

19h40 - Expresso Transatlântico

21h25 - Thus Love

23h15 - The Last Dinner Party

02h45 - Madmadmad

04h00 - Kenny Beats





19 de agosto

Palco Vodafone

18h00 - Lee Fields

19h30 - Sleaford Mods

21h10 - Explosions in the Sky

23h00 - Wilco

01h00 - Lorde



Palco Yorn

17h30 - indignu

18h50 - Yin Yin

20h30 - Crack Cloud

22h10 - Les Savvy Fav

02h20 - Ascendant Vierge

03h25 - Antal

O festival realiza-se nos dias 16, 17, 18 e 18. Na quarta-feira, dia 16, as portas do recinto abrem às 16h30. Nos dias seguintes, abrem às 17h00. Quanto à bilheteira, funcionará entre as 14h00 e a 1h30. Nos dias do festival, o bilhete diário ou passe podem ser trocados pela pulseira entre as 14h00 e a 1h30.



O passe geral de 4 dias custa 120 euros. Os bilhetes diários têm o preço de 60 euros. (valores acrescidos de taxas)

Entre os objetos proibidos no recinto encontram-se capacetes de moto, malas de viagem e outras malas e mochilas de grande dimensão, bem como guarda-chuvas, cadeiras, garrafas, latas, sprays e aerossóis, ponteiros laser, equipamentos profissionais de fotografia e vídeo, drones, armas de qualquer tipo e todos os objetos considerados perigosos, e mensagens xenófobas ou de apelo à violência. O bengaleiro estará aberto das 16h30 às 6h.

Para as pessoas com mobilidade reduzida, haverá plataformas especiais, em ambos os palcos, e uma equipa para acompanhar os espectadores.

Quanto ao campismo, é reservado aos portadores de passe de quatro dias. Quem tiver bilhete diário pode usar o parque de campismo das 8h desse dia às 12h do dia seguinte. A entrada no parque de campismo implica a colocação da respetiva pulseira. No parque de campismo, haverá um supermercado, aberto das 9h às 22h. De forma a evitar o desperdício alimentar, será possível doar a comida e bebida que não se quiser levar para casa (em embalagens fechadas) à associação Centro Paroquial e Social de S. Bento. A recolha será feita no dia 20 de agosto, no stand do Sê-lo Verde, junto ao apoio ao campista.

No que toca a transportes para o recinto, a Rede Expressos reforçará a frequência de autocarros para Paredes de Coura até dia 20 de agosto.