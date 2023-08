John Lydon diz que Patti Smith não é a madrinha do punk e insurge-se contra todos os que “fingem que o género nasceu em Nova Iorque”

Getty Images

John Lydon, que nos Sex Pistols respondia por Johnny Rotten, defendeu Inglaterra como o berço original do punk, atribuindo ao glam rock de Bowie ou dos T. Rex um papel mais relevante do que aquele que é normalmente atribuído à norte-americana Patti Smith. Deixou ainda “bocas” aos Ramones, por causa de “todas essas tretas com casacos de cabedal com picos”