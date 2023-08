John Cale, dos Velvet Underground a Coimbra: “Não falo em palco, não sou assim. Quero é deixar a música falar. Essa é a minha conversa”

Portugal abriu os braços à festa jovem do catolicismo, Coimbra teve direito a quatro jornadas de Coldplay há pouco mais de dois meses e, no momento em que estas páginas se imprimem, as temperaturas estão demasiado altas para que alguém, por estes lados, se possa delongar longe do ar condicionado ou, quando muito, de uma boa ventoinha. Por isso mesmo, é amplamente merecedor de atenção quem tem a ousadia de ainda assim exigir o impossível, seguindo de perto a velha máxima situacionista que explodiu nas paredes de Paris durante o Maio de 1968.

Victor Torpedo, figura incontornável dos subterrâneos rock de Coimbra (Tédio Boys) e mais além (The Parkinsons, formados em Londres no arranque do século XXI), e Tito Santana, o homem do leme do Pinga Amor, um bar que é um portal para uma dimensão musical alternativa, uniram forças e, sem deixarem de ser muito realistas, criaram o Luna Fest, festival que decorre entre os dias 16 e 20 em Coimbra, na Praça da Canção. John Cale (quarta), Buzzcocks (quinta), The Damned (18), A Certain Ratio (19) e Gang of Four (20) são os cabeças de cartaz de um evento que ainda promete concertos de Robert Görl com os DAF, The Undertones, Black Lips, Fleshtones, Rezillos, Dissidenten, Ruts DC, The Only Ones e, claro, dos Parkinsons, banda do mesmo Victor Torpedo, guitarrista que em tempos atraía as atenções da polícia enquanto tocava nas esquinas da velha cidade universitária com os míticos Tédio Boys. Um programa que parece ter sido feito a olhar para os pósteres colados na parede de um quarto de um adolescente coimbrão algures em 1983? “São bandas que eu admiro imenso, que foram importantes e continuam a ser importantes para mim, mas que eu sei — porque já as vi quase todas ao vivo — que continuam capazes de dar grandes concertos”, justifica ao Expresso o músico que é também o responsável pela direção artística do Luna Fest.