A lutar contra um cancro, Andy Taylor (Duran Duran) diz que um novo medicamento lhe deu mais cinco anos de vida

Andy Taylor (Duran Duran) deu uma entrevista ao programa “BBC Breakfast”, durante a qual revelou estar a tomar um novo medicamento contra o cancro.

O músico de 62 anos, que em novembro tornou pública a sua batalha contra um cancro na próstata, disse que o medicamento em questão - oxodotreótido de lutécio - age diretamente contra as células cancerosas.

“É um medicamento que ignora as células saudáveis”, explicou. “Mata o cancro diretamente nos ossos. Ajudou-me a ganhar mais cinco anos de vida”.

A doença obrigou Taylor a falhar a sua presença na cerimónia de 2022 do Rock and Roll Hall of Fame, onde os Duran Duran foram uma das bandas contempladas. Foi na cerimónia que os demais membros do grupo revelaram a natureza da doença do guitarrista.

Este novo medicamento, segundo Taylor, irá permitir-lhe terminar o seu próximo álbum a solo, “Man's a Wolf to Man”, que deverá sair em setembro.