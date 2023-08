Post Malone e Chris Brown receberam milhões do fundo de apoio a salas de espetáculo durante a pandemia de covid-19

Nomes como Post Malone, Chris Brown ou Steve Aoki receberam dinheiro do fundo de apoio devido ao encerramento de salas de espetáculos motivado pela pandemia de covid-19.

O fundo, na ordem dos 14,5 mil milhões de dólares, foi criado pelo governo dos Estados Unidos para ajudar salas, teatros ou discotecas que foram forçados a fechar portas durante o período de confinamento. Os artistas também se podiam candidatar a receber parte deste dinheiro e, segundo a “Insider”, algumas empresas ligadas a grandes estrelas aproveitaram-se deste facto.

Segundo a “Insider”, Post Malone e Chris Brown receberam cerca de 10 milhões de dólares - o valor máximo disponível - cada um, seguindo-se Steve Aoki (9,9 milhões), Lil Wayne (8,9), os Smashing Pumpkins (8,6) ou os Korn (5,3).

Nenhum destes nomes foi obrigado a ressarcir o governo norte-americano, e a “Rolling Stone” aponta que não há qualquer prova de que o dinheiro fornecido tenha sido utilizado de forma imprópria ou ilegal. A revista esclarece que estes valores poderão ter sido utilizados pelos artistas para pagar às suas equipas de produção, que ficaram sem trabalho após o cancelamento dos espetáculos e digressões.

Desde a sua implementação que este fundo de apoio foi alvo de críticas. Os beneficiários tiveram que esperar vários meses pela chegada do cheque, após fazerem a sua inscrição no website (que ficou inacessível logo no primeiro dia de lançamento), e temia-se que pudesse ser utilizado para atividades fraudulentas. Porém, a agência governamental norte-americana responsável pela distribuição deste fundo garante que a percentagem de casos de fraude foi inferior a 1%.