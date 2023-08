MEO Sudoeste chega ao fim e anuncia datas para 2024

A 25ª edição do festival MEO Sudoeste chega ao fim na noite deste sábado e a organização já tem datas marcadas para 2024: a música regressa à Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, entre os dias 7 e 10 de agosto, com abertura do campismo no dia 3.

Ao longo dos últimos quatro dias, o palco do evento recebeu atuações de nomes como Xutos & Pontapés, David Guetta, Bizarrap, Metro Boomin ou Slow J, cabendo ao DJ e produtor Steve Aoki o encerramento das atividades no palco principal

Entre a passada quarta-feira e este sábado, terão passado pelo recinto do MEO Sudoeste mais de 85 mil pessoas, segundo a organização: 22 mil em cada um dos quatro dias de espetáculos.