Bruce Springsteen homenageia Robbie Robertson, dos The Band

Bruce Springsteen homenageou Robbie Robertson, guitarrista e compositor dos The Band, falecido esta semana aos 80 anos.

Durante uma atuação no Wrigley Field, em Chicago, na passada quarta-feira, Springsteen dedicou ‘I’ll See You In My Dreams' a Robertson, a quem chamou de “bom amigo”.

O momento foi captado pelo site “Consequence”: