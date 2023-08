46 anos depois, aí está “Chrome Dreams”, o mais famoso álbum ‘perdido’ de Neil Young: mas será que não o conhecíamos mesmo?

Num daqueles momentos charneira em que, na data, se torna obrigatório passar a colocar um “antes de” e “depois de” — falo de 2004 e da finalmente concretizada restauração de “Smile”, de Brian Wilson/Beach Boys —, veio bastante a propósito explorar e inventariar o que restaria ainda de tesouros ocultos numa era em que a net desvendara já muito do que (entre bootlegs, lost albums, pepitas de lado B e infinitas outras raridades) alimentara a imaginação de duas ou três gerações de fãs. E, por aí, foram sendo exumados projetos nunca até então concretizados ou ignorados.

Foi o caso de “Household Objects”, dos Pink Floyd (em 1973, após o sucesso planetário de “The Dark Side of the Moon”, Waters, Wright, Mason e Gilmour ocuparam-se com a gravação da sonoridade de objetos domésticos — copos de vidro, caixas de cartão, elásticos, tiras de borracha... — para o que poderia ter sido, mas nunca foi, um encontro entre rock e musique concrète).

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.