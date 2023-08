Com os ritmos quentes do Caribe a correr-lhe no sangue, Farruko fez a festa da latinidade no MEO Sudoeste

Ao longo da última década, Farruko foi fazendo nome na cena musical de Porto Rico, de onde é natural, cruzando o seu caminho com artistas de topo do reggaeton, casos de Don Omar, Daddy Yankee, Pitbull ou Bad Bunny. Na sua estreia em Portugal, esta noite, no palco do festival MEO Sudoeste, o cantor e rapper sabia que tinha de ser estratégico no alinhamento, visto que muitos dos que assistiram ao concerto estariam ali para ouvir ‘Pepas’, hino das pistas de dança que o colocou nas bocas do mundo em 2021. E, claro, depois de um ameaço bem no início – só para esclarecer os mais distraídos – foi com ele, estendido até à exaustão, que a atuação encerrou.