Banda de K-pop grava videoclip em Lisboa: nem os autocarros da Carris escaparam

A banda sul-coreana NewJeans, composta por cinco cantoras, está a obter sucesso com uma canção lançada há cerca de um mês, de título ‘Super Shy’. Neste momento, o vídeo já foi visto mais de 50 milhões de vezes, no Youtube. E, surpreendentemente, foi filmado nas ruas de Lisboa.

Do Jardim do Torel ao Mercado de Benfica, as jovens Minji, Hanni, Danielle, Haerin e Hyein dançam ao som do primeiro single de “Get Up”, segundo EP da banda de Seul, editado no passado mês de julho.

Veja aqui o vídeo ‘português’ das NewJeans.