A declaração de Tory Lanez depois da sentença: “Recuso pedir desculpas por algo que não fiz”

O rapper Tory Lanez emitiu um comunicado onde se recusa a “pedir desculpas” por ter baleado Megan Thee Stallion.

Esta semana, Lanez foi condenado a dez anos de prisão pelo crime, tendo dito, durante a leitura da sentença, que se responsabilizava pelo incidente. “Se pudesse mudar tudo o que fiz nessa noite, mudaria”, afirmou.

No Instagram, o rapper passou ao ataque. “Não vou deixar que tempos duros ou na cadeia me intimidem ou eliminem. Podem reinterpretar as minhas palavras como quiserem, mas continuo a manter a minha inocência”, escreveu.

“Em tribunal, assumi responsabilidades por todos os momentos verbais e íntimos que partilhei com todas as partes envolvidas. Só isso. De modo algum pedi desculpa pelas acusações pelas quais fui injustamente condenado. Recuso pedir desculpas por algo que não fiz”.

“Este é só mais um momento na minha vida onde estou encostado às cordas, mas recuso-me a parar de lutar até sair vitorioso”, acrescentou.