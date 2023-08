Morreu Robbie Robertson, guitarrista e compositor dos The Band

Nascido em Toronto, no Canadá, a 5 de julho de 1943, começou por tocar rock nos The Suedes, na adolescência, juntando-se depois à banda do norte-americano Ronnie Hawkins, os Hawks. Foi aí que conheceu os músicos que viriam a fazer parte dos The Band: Levon Helm (bateria), Richard Manuel (piano), Rick Danko (baixo) e Garth Hudson (teclados), multi-instrumentistas proficientes noutras valências além das inerentes ao instrumento principal.

Como banda de direito próprio, e com Robertson ao leme, o grupo lançou dois álbuns seminais da ‘americana’ e do country-rock, “Music From Big Pink” (1968) e o disco homónimo do ano seguinte. Esse percurso chegou até 1976, tendo rendido canções de sucesso como ‘The Weight’, ‘Up On Cripple Creek’, ‘Don’t Do It' e ‘On a Night Like This’ (esta com Dylan).