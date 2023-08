Morreu Jamie Reid, autor das capas dos Sex Pistols e da iconografia punk

Nascido em Londres em 1947, Jamie Reid conheceu Malcolm McLaren, que viria a ser manager dos Sex Pistols, na escola de artes de Croydon, naquela cidade. Entre os seus trabalhos mais reconhecidos estão várias capas para a banda de Johnny Rottem: as letras cor-de-rosa e amarelas do álbum “Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols”; a capa do single ‘God Save the Queen’, com um retrato da Rainha Isabel II, “intervencionado” por Reid, e outras imagens criadas para os temas ‘Pretty Vacant’ e ‘Holidays in the Sun’.

Segundo elenca o jornal britânico “The Guardian”, Jamie Reid criou também o poster do single ‘Anarchy in the UK’ e capas alternativas para ‘God Save the Queen’, na qual a rainha aparecia com um alfinete de dama na boca e suásticas nos olhos. O artista trabalhou também no filme sobre os Sex Pistols, “The Great Rock’n’Roll Swindle”

Inspirado pelos movimentos polítcos alternativos do final dos anos 60, Jamie Reid afirmava que pretendia alertar o público para a forma como a cultura ocidental encaminhava as pessoas a desempenharem funções pré-determinadas, sobretudo no local de trabalho.

Algumas das suas obras podem ser vistas em museus como o Tate de Londres ou o MOMA de Nova Iorque.

Em anos mais recentes, Jamie Reid colaborou com Shepard Fairey, criador da série “Hope”, com a imagem de Barack Obama, e apoiou as ativistas russas Pussy Riot.