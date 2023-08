Festival Oeiras Music Fest foi cancelado a poucos dias do início: tinha Rui Veloso e Ornatos Violeta no cartaz

A primeira edição do Oeiras Music Fest, que se deveria realizar a 15 e 16 de agosto, no Estádio Municipal de Oeiras, foi cancelada.

Comunica-o a empresa organizadora do evento, o Grupo Chiado, que atribui o adiamento a “circunstâncias imprevistas e desafiadoras que incluem questões logísticas, alheias à vontade da organização do evento, e que inviabilizam a realização do festival neste momento”. A edição de estreia do festival, acrescenta-se, é adiada para 2024.

No texto partilhado nas redes sociais do Oeiras Music Fest, pode ler-se: "Não é a notícia que desejávamos dar, mas há questões que não podemos contornar. Acima de tudo temos de garantir a qualidade máxima na realização dos nossos eventos. Gostaríamos de expressar as nossas mais sinceras desculpas pelos inconvenientes causados e agradecer aos fãs, artistas, patrocinadores e a todas as equipas envolvidas na organização pela dedicação demonstrada nos últimos meses”.

A BLITZ contactou o Grupo Chiado em demanda de maior esclarecimento sobre as circunstâncias que levaram ao cancelamento do festival, tendo obtido por parte de Sandra Godinho, responsável pela comunicação da promotora de espetáculos, uma resposta em tudo semelhante ao comunicado emitido.

Na página da Câmara Municipal de Oeiras, o festival é apresentado como uma “aposta na fusão de sonoridades, combinando artistas dos tops nacionais e internacionais atuais com músicos que marcam gerações”. Refere-se que tem “o apoio do Município de Oeiras e é produzido pelo Grupo Chiado”, empresa que também produz o festival O Sol da Caparica, na Costa de Caparica (de 17 a 20 de agosto), em associação com o município de Almada. Léo Santana, um dos cabeças de cartaz do cancelado Oeiras Music Fest é, dentro de uma semana, um dos nomes cimeiros na Caparica.

De acordo com o Grupo Chiado, os bilhetes já adquiridos permanecem válidos para 2024. Quem quiser pedir o reembolso, informa a empresa promotora, deve fazê-lo até 16 de setembro de 2023 no local de compra.