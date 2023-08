Festival Made in America, de Jay-Z, foi cancelado devido a “circunstâncias graves alheias à produção”

A edição deste ano do festival Made In America, organizado por Jay-Z, foi cancelada.

O festival iria ter lugar no Benjamin Franklin Parkway, em Filadélfia (EUA), nos dias 2 e 3 de setembro, com SZA e Lizzo como cabeças de cartaz. Em comunicado, a produção afirmou que esta foi uma decisão “difícil”, provocada por “circunstâncias graves fora do controlo da produção”. O festival, cuja primeira edição se realizou em 2012, promete regresso em 2024.

Não foram reveladas as causas do cancelamento, embora vários meios de comunicação social norte-americanos façam notar que Lizzo foi recentemente processada por três antigas dançarinas, que a acusam de assédio sexual e de manter um ambiente de trabalho “hostil”. O “USA Today” tentou contactar a Roc Nation, não tendo obtido esclarecimentos adicionais.