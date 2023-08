Morreu Bryan Randall, namorado da atriz Sandra Bullock. Tinha 57 anos.

O falecimento foi confirmado pela família à revista “People”. Randall lutava, há três anos, contra a esclerose lateral amiotrófica. Em comunicado, a família de Randall agradeceu à equipa médica que o tratou ao longo destes anos, pedindo agora por “privacidade”.

A atriz conheceu Randall, que trabalhou primeiro como modelo e depois como fotógrafo, em janeiro de 2015. Acabariam a tornar pública a sua relação amorosa nesse mesmo ano, marcando presença no casamento de Jennifer Aniston e Justin Theroux.

Em entrevista ao “Red Table Talk”, em 2021, a atriz garantia ter encontrado o amor da [sua] vida". “Não preciso de um papel para ser uma companheira e uma mãe dedicadas. Não preciso que me digam para estar presente na saúde e na doença”, acrescentou.

“Nem sempre concordo com ele, e ele nem sempre concorda comigo. Mas é um exemplo, mesmo quando não concordo com ele. Sou teimosa, mas às vezes preciso de me calar e ouvir e perceber que estamos a dizer a mesma coisa mas de maneiras diferentes”.

A esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurológica degenerativa. Incurável, vitimou vultos como o músico português José Afonso e o físico inglês Stephen Hawking.