Beyoncé pagou 100 mil dólares do próprio bolso para manter o metro aberto depois de se atrasar para um espetáculo

Beyoncé pagou 100 mil dólares (91 mil euros) para manter abertas as linhas do metropolitano de Washington (EUA), onde atuou no passado domingo, após ter atrasado o início do espetáculo devido ao mau tempo.

No final do concerto, foi anunciado que a “Silver line” se manteria aberta por mais uma hora, num serviço que foi custeado pela artista norte-americana.

“Esta extensão do tempo significa que a ‘BeyHive’ [os fãs de Beyoncé] pode ficar para a festa e ainda ir de metro para casa”, pôde ainda ouvir-se.

A nova digressão de Beyoncé pelos Estados Unidos prossegue esta quarta-feira, com um concerto em Charlotte, na Carolina do Norte.