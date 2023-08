A bizarra oferenda de um político de New Jersey a Zelensky: uma letra de canção manuscrita por Jon Bon Jovi

Igualmente surpreendente foi o presente que o político dos Estados Unidos decidiu oferecer ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky: uma folha com a letra de ‘It’s My Life', escrita à mão pelo próprio Jon Bon Jovi.

Chris Christie, antigo governador do estado norte-americano de New Jersey, que se encontra a concorrer àquele cargo, novamente, fez uma visita surpresa à Ucrânia na passada sexa-feira.

De facto, em 2022 os Bon Jovi partilharam, nas suas redes sociais, um vídeo mostrando um grupo de cidadãos ucranianos que, de acordo com a ANSA (principal agência de notícias italiana), se encontrava a proteger a cidade de Odessa, no sul do país, construindo uma barricada com sacos de areia. Os civis dedicavam-se a esta tarefa ao som de 'It's My Life', canção dos Bon Jovi lançada em 2000.

A banda norte-americana partilhou o vídeo, citando uma frase da própria canção ("This is for the ones who stood their ground", algo como "Esta é para aqueles que se mantiveram firmes") e acrescentando a hashtag #slavaukraini ("glória à Ucrânia").