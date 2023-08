Vocalista dos Lostprophets esfaqueado na prisão

O antigo vocalista da banda britânica Lostprophets, Ian Watkins, está a lutar pela vida após ter sido esfaqueado e espancado na prisão, noticia o jornal “The Mirror”.

O ataque terá ocorrido no sábado à noite na prisão de Wakefield, no Reino Unido, e envolveu três outros reclusos. Watkins foi salvo pelos guardas prisionais e recebeu tratamento médico numa ambulância estacionada à porta do estabelecimento prisional de Wakefield, em West Yorkshire, Inglaterra.

Fonte ouvida pelo “The Mirror” contou que Watkins “foi tornado refém e agredido na manhã de sábado. Terá muita sorte em conseguir sobreviver". As autoridades encontram-se a investigar o sucedido.

Recorde-se que Ian Watkins está a cumprir pena de prisão por graves crimes sexuais contra menores. O antigo músico foi condenado em 2013 a 29 anos de cadeia, tendo cumprido 10.