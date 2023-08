Mike McCready, guitarrista dos Pearl Jam, atuou no passado dia 29 de julho com a sua outra banda, os The Rockfords, em Seattle (EUA).

Durante a atuação, McCready apresentou um tema a solo, ‘Crying Moon’, que foi composto em homenagem ao falecido Chris Cornell.

Nas redes sociais, McCready partilhou um vídeo dessa performance, dizendo que a canção “faz parte do meu processo de aceitação da sua morte”.

“O Chris abriu o meu mundo, quando me deixou tocar nos Temple of the Dog. Adoro-o e sinto a falta dele”, escreveu.