TikToker descobre fotografias de Lana Del Rey como modelo de ponchos de lã

Um TikToker descobriu um livro de tricô que conta com fotografias de Lana Del Rey, quando esta ainda era modelo.

Antes de se tornar numa estrela pop à escala mundial, Lana, então conhecida pelos seus nomes de batismo, Elizabeth Grant, trabalhou como modelo, entre 2003 e 2005. Algumas dessas fotografias têm, esporadicamente, sido encontradas online.

O livro em questão é sobre ponchos de lã e tem como título “24 Ponchos: Cozy Chill Chasers You’ll Love To Knit”. Foi publicado em 2013, um ano após Lana lançar “Born To Die”, mas as fotos terão sido tiradas muito antes.