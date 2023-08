Entrevista a Lloyd Cole: “Estranhamente, neste momento Portugal é uma luz de esperança política para o resto do mundo”

É no seu estúdio caseiro, rodeado por instrumentos, que Lloyd Cole nos ‘recebeu’ para uma longa conversa, por vídeochamada, que versou o seu novo álbum, “On Pain”, e aquilo que o inspirou, mas também as realidades mais pragmáticas de ganhar a vida como músico, o passado glorioso em Portugal (onde atuou com os Commotions, em 1985 e 1989) e a música que o motiva hoje em dia. “A Apple Music ainda diz que sou um singer-songwriter!”, disse-nos, entre risos. “Mas a música que fazia com guitarras - rock and roll, folk, pop - já não me entusiasma muito.”

Acaba de lançar “On Pain”, o seu 12.º álbum a solo. Quando começou a trabalhar nestas canções?

Em março de 2020, estava em digressão com álbum “Guesswork”. Demos um concerto em Hamburgo, fomos de carro para Gotenburgo e depois fechou tudo, devido à covid. E voltámos para casa. Não sabíamos quanto tempo é que [a pandemia] ia durar, então comecei a trabalhar no álbum. Achei que a ideia tinha pernas para andar, mas só depois percebi que não tinha dinheiro para o futuro próximo, e fazer um álbum não me ia render dinheiro. (risos) E tinha uma casa, família e contas para pagar. Então criei uma página numa coisa chamada Patreon [plataforma onde os fãs podem financiar diretamente os seus artistas favoritos] e, durante um ano, apliquei toda a minha energia nisso. Ainda estou a fazê-lo, mas na altura foi a página no Patreon que fez com que não perdêssemos a casa. Fiquei um pouco atrasado no que respeita ao álbum, mas o álbum não era assim tão importante. Cerca de um ano mais tarde, quando começámos a sentir que a covid não ia durar para sempre, voltei a trabalhar no álbum. Foi provavelmente no início de 2022 ou no final de 2021. No verão de 2022 fui ao Reino Unido gravá-lo, e ficou pronto no passado mês de outubro.



Sente diferença entre as canções feitas na primeira parte do processo e no segundo?

Não sinto. Parece-me um só projeto. Eu só tinha letras para cerca de 30% das canções. No caso de canções como ‘Warm by the Fire’, por exemplo, nem sequer tinha começado a escrever as letras, só tinha a ideia do instrumental. As letras foram todas escritas na segunda parte do projeto, exceto a de ‘Wolves’, que foi escrita mesmo no início, e de forma rápida.



O título ‘Warm by the Fire’ parece ter a ver com a sonoridade, bem calorosa, da canção..

Já tinha anotado esse título há muito tempo, porque gosto da ideia de uma canção chamada ‘Warm by the Fire’: soa amoroso. Mas, na verdade, a inspiração foram os motins de Paris. Quando vi as imagens dos bairros sociais a arder, pensei que ‘Warm by the Fire’ seria um título ligeiramente irónico para uma canção sobre esse tipo de caos.