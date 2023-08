Viúva de Tony Bennett revela as últimas palavras ditas pelo cantor

Susan Benedetto, viúva de Tony Bennett, deu uma entrevista ao “Today”, programa do canal de televisão norte-americano NBC, onde revelou quais as últimas palavras ditas em vida pelo cantor.

“Disse que me amava. Acordava todos os dias e ainda o dizia”, contou. “Acordava feliz todos os dias. Mesmo que tivesse tido um dia ou uma noite más, não se lembrava. Dizia que eu era a melhor coisa que lhe tinha acontecido”.

Benedetto revelou ainda qual foi a última canção que Tony Bennett cantou. “Foi a ‘Because of You’”, disse. “Levantámo-lo para que se exercitasse, e foi fácil metê-lo junto do piano. Perguntei-lhe se não queria cantar, que era uma desculpa para que se levantasse”.

“Propus-lhe cantar a ‘Because of You’ e ele fê-lo”.

Bennett, que faleceu no passado mês de julho aos 96 anos, após uma longa batalha contra a doença de Alzheimer, casou com Susan Benedetto em 2007. Tinham-se conhecido muito antes, em 1985, num concerto do cantor.