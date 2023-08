Mulheres que processaram Lizzo desmentem a artista: “Ela estava lá”

As três dançarinas que processaram Lizzo por assédio sexual e a acusam de manter um ambiente de trabalho “hostil” reagiram às declarações da cantora, que nas redes sociais garantiu não ser “a vilã que me têm acusado de ser”.

Em declarações à CNN, as três mulheres - Crystal Williams, Arianna Davis e Noelle Rodriguez - disseram-se desapontadas com as explicações de Lizzo. “Sentimo-nos ainda mais desiludidas”, afirmou Williams.

“Factos são factos. O que vivemos e testemunhámos é aquilo que aconteceu. Não há qualquer sensacionalismo, ali. Tudo o que posso esperar é que as pessoas se foquem nos factos e não na opinião pública”.

Para Davis, ter Lizzo a defender-se como se defendeu “é de partir o coração, porque ela estava lá”. “Dizer que não acreditas, descartar tudo aquilo que dissemos é frustrante”.

A cantora explicou que as acusações partiram de “antigas funcionárias que já admitiram em público que lhes foi dito que o seu comportamento em digressão era desadequado ou pouco profissional”. Já o advogado das três dançarinas, Ron Zambrano, afirmou esperar que mais vozes se juntem a estas. “As pessoas já demonstraram o seu apoio, através das redes sociais, e ligando para o meu escritório”, contou.