Lizzo perdeu mais de 150 mil seguidores no Instagram em três dias

Após ter sido processada por assédio sexual por ex-dançarinas da sua equipa, acusações que já negou, Lizzo perdeu mais de 150 mil seguidores no Instagram.

De acordo com o CrowdTangle, empresa detida e gerida pela Meta, dona do Instagram, Lizzo deixou de ser seguida por 154.800 pessoas desde o dia 1 de agosto, quando as acusações foram tornadas públicas.

No primeiro dia, quando a notícia ‘rebentou’, Lizzo perdeu 14 mil e 800 seguidores, número que ascendeu a 92.700 no dia seguinte. As perdas continuam a acumular-se desde então, mas a menor ritmo.

No total, Lizzo ainda soma mais de 13 milhões de seguidores no Instagram.