José Afonso nasceu há 94 anos: uma banda desenhada luso-galega recorda o seu “caráter melancólico”

Vários episódios da vida de José Afonso são contados numa banda desenhada luso-galega, de Teresa Moure e Maria João Worm, editada esta semana, quando se assinalam os 94 anos do nascimento do cantautor português.

"Balada do Desterro - Zeca Afonso" sai com o selo da editora portuguesa Tradisom, mas resulta de uma parceria com a editora galega aCentral Folque, da qual partiu a ideia do projeto editorial, como contou à Lusa o editor José Moças. O livro foi escrito pela autora galega Teresa Moure, docente na Universidade de Santiago de Compostela, e desenhado pela portuguesa Maria João Worm.

Nas últimas páginas de “Balada do Desterro”, é explicado que este livro romanceia a vida de José Afonso: "Todo o escrito numa ficção é necessariamente falso. Pode apoiar-se documentalmente em livros de investigação, em eventos realmente sucedidos, em entrevistas, nas lembranças dos vivos, mas é falso. Menciona figuras reais, mas é falso. Tenta seguir o rigor do acontecido, mas está condenado a ser falso".

A narrativa segue uma cronologia da vida de José Afonso, mas equilibra-se sobretudo entre a relação com África, em particular com Moçambique, e com a Galiza, em Espanha, cujo apreço pela música do cantautor português permanece até à atualidade. Cruzando ficção e realidade, as autoras desta banda desenhada sublinham ainda a figura feminina na vida do músico, nomeadamente com referência às duas filhas, que teve com duas mulheres, ou com a ilustração das músicas "Teresa Torga" e "As Sete Mulheres do Minho".