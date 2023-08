O “out of office” já está ligado: 33 canções escolhidas a dedo para as férias de verão

Getty Images

Não são apenas canções veraneantes, aliás, até podem não o ser. São canções sobre o verão, as férias de verão, as saudades de um verão passado, de um amor de verão ou da vontade de nada fazer porque, enfim… é verão. Da euforia à nostalgia e vice-versa, debaixo do sol ou da brisa noturna, com apetites tão distintos como os de Ramones, Vampire Weekend ou Wham!, e uma mão cheia de canções sobre ‘férias’ cá dentro