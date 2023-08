Lizzo responde às acusações “inacreditáveis” de assédio: “Não sou a vilã que me têm acusado de ser”

Lizzo respondeu esta quinta-feira às acusações feitas por várias pessoas que com ela trabalharam, e que dizem que a cantora norte-americana promove um ambiente de trabalho hostil, discrimina as suas funcionárias pelo peso e praticou atos de assédio sexual. “Estes últimos dias têm sido muito difíceis e extremamente desapontantes”, escreveu a artista, nas suas redes sociais. “A minha ética de trabalho e o meu respeito têm sido questionados. A minha personalidade tem sido questionada. Geralmente, opto por não responder a falsas alegações, mas estas são inacreditáveis e demasiado escandalosas para não merecerem um comentário.” “Estas histórias sensacionalistas partiram de antigas funcionárias que já admitiram em público que lhes foi dito que o seu comportamento em digressão era desadequado ou pouco profissional. Não quero apresentar-me como vítima, mas também sei que não sou a vilã que as pessoas e os media têm dito que sou, nos últimos dias”, garante Lizzo, que recentemente se estreou ao vivo em Portugal. “Sou muito aberta no que respeita à minha sexualidade e à forma como me expresso, mas não posso aceitar que as outras pessoas usem essa abertura para fazerem de mim algo que não sou. Não há nada que leve mais a sério que o respeito que nós, enquanto mulheres, merecemos neste mundo. Sei o que é ser body shamed todos os dias e nunca criticaria ou despediria uma funcionária por causa do seu peso.”

“Como artista, sempre fui muito apaixonada pelo que faço. Levo a minha música e as minhas atuações muito a sério, porque só quero produzir a melhor arte, aquela que me representa a mim e aos meus fãs. A paixão exige trabalho árduo e critérios elevados. Por vezes tenho de tomar decisões difíceis, mas nunca foi minha intenção fazer alguém sentir-se desconfortável ou desvalorizado, enquanto parte de uma equipa. Estou magoada”, reconhece Lizzo, “mas não vou deixar que o bom trabalho que fiz no passado seja obscurecido por isto”, remata, agradecendo a todos os que a têm apoiado “nestes tempos complicados”.