Lizzo descrita como “arrogante, egocêntrica e cruel”: “O meu bom senso disse-me para fugir dali o mais depressa possível”

Allison afirmou ter tido contacto com outras pessoas que conheceram experiências semelhantes no contacto com Lizzo, e com testemunhas daquilo a que ela própria assistiu. “A Lizzo cria um ambiente de trabalho extremamente tóxico e hostil, e desvaloriza o trabalho e a autoridade de outras mulheres negras. É uma bully narcísica que construiu uma marca através de mentiras", escreveu.

“Fiquei entusiasmada por apoiar e proteger uma mulher negra, através do documentário, mas rapidamente percebi que a sua imagem e a sua ‘mensagem’ eram uma farsa. O meu apoio a essas dançarinas, e a todos os que tiveram experiências semelhantes ao trabalhar com ela e a equipa dela”.

Lizzo ainda não respondeu às acusações. Recorde-se que a artista atuou este ano em Portugal: no passado dia 7 de julho, estreou-se em terras portuguesas com um concerto no festival NOS Alive, em Algés.